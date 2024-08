Incidente sulla strada statale 125 all’altezza di Olbia dove un mezzo pesante si è ribaltato, bloccando entrambe le corsie dell’Orientale Sarda.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, in attesa che una gru arrivi sul posto per spostare il camion che ora ostacola la viabilità. Stando alle prime informazioni non ci sono altri veicoli coinvolti.

Sul posto le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

(Unioneonline/v.f.)

