Grosso incendio nella notte a Olbia, nella discarica di Spiritu Santu.

Le fiamme si sono sviluppate e hanno coinvolto il settore dei rifiuti ingombranti.

Super lavoro per i vigili del fuoco di Olbia, intervenuti sul posto intorno a mezzanotte con il supporto di una squadra inviata ad Arzachena.

Il rogo è stato domato dopo ben sei ore, per fortuna non si segnalano feriti. In corso le indagini per risalire alle cause.

(Unioneonline/L)

