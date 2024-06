Un altro “big” si unisce alla schiera di headliner dell’ottava edizione del Red Valley Festival, in programma dal 14 al 17 agosto a Olbia.

L’organizzazione annuncia, infatti, per la prima serata della quattro giorni gallurese, il dj set di Gigi D’Agostino, idolo indiscusso della musica dance. Dopo quattro anni lontano dalle scene per una grave malattia e dopo un’apparizione allo scorso Festival di Sanremo, il Capitano torna in console, in un tour che parte da Milano per una serie di date estive che toccheranno anche la Olbia Arena.

L’artista piemontese, simbolo della dance italiana anni ’90, è pronto a far ballare i suoi fan portando in Sardegna quest’estate tutto il suo stile e hit che gli hanno permesso di raggiungere il successo nazionale e internazionale. Da “L’Amour Toujours” a “Bla Bla Bla”, passando per “In My Mind”, “Another Way” e “La Passion”, il repertorio del dj torinese non ha bisogno di presentazioni. Il pubblico del Red Valley ringrazia, pronto a essere trasportato nel mondo di “Gigi D'Ag”, che con l'innovazione del “Lento Violento” ha cambiato un’intera generazione, segnando con un’impronta indelebile il panorama musicale.

