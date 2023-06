Uno ha perso la falange di un dito della mano, staccata con un morso. L’altro ha delle ferite al collo, causate con una lametta. È di due feriti il bilancio di una lite tra i proprietari di un appartamento e un inquilino straniero di 40 anni, scoppiata in centro a Olbia.

I motivi dello scontro sono legati a una diversità di vedute sulla gestione dell’immobile. A cercare di chiarire si sono presentati in tre. Ma la discussione è degenerata e il quarantenne avrebbe reagito con violenza. Con un morso ha staccato un pezzo del dito della mano a un avversario. Un altro l’ha colpito al collo, provocando dei tagli.

La lite, iniziata in casa, ha raggiunto il culmine in strada. Qui sono arrivati i carabinieri di Olbia, che hanno ammanettato l’inquilino, accusato di lesioni. I due contendenti sono stati medicati in ospedale: la falange staccata non è stata trovata.

L’udienza di convalida dell’arresto è fissata per domani. Lo straniero è difeso dall’avvocato Piera Fresi: nessuna dichiarazione da parte della legale, ma il suo assistito ha da subito sostenuto di essersi solo difeso da un’aggressione.

