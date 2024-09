Non ce l’ha fatta Giancarlo Campus, il titolare dell’azienda nautica Sailboard, 66 anni, travolto questo pomeriggio da un carrello elevatore a Olbia.

L’uomo versava in condizioni disperate.

L’incidente si è verificato in un capannone nella zona industriale in via Namibia, dalle prime informazioni pare che fosse lui a guidare il carrello elevatore manuale (e non un muletto, come emerso in un primo momento) per spostare delle vele.

Sul posto Vigili del fuoco, personale del 118, Spresal e polizia. La Procura di Tempio ha disposto ulteriori accertamenti.

Campus era molto conosciuto in città, faceva parte del circolo nautico e si occupava di manifestazioni sportive.

