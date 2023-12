Prima residenza universitaria in città, l'ex struttura ricettiva GeoVillage, dismessa da due anni, acquisita (e rilanciata) dal Cipnes, apre le porte agli studenti fuori sede iscritti ai corsi di laurea del Polo universitario di Olbia.

Dopo l'accordo, firmato un anno fa, tra l'Università degli Studi di Sassari, l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario, il Consorzio universitario UniOlbia e il Cipnes, finalizzato a supportare l'offerta formativa del Polo con la messa a disposizione del compendio per il soggiorno degli studenti, sono stati assegnati (tramite bando) i primi sedici alloggi. Circa cinquanta posti letto in totale, distribuiti tra camere a uso singolo e condiviso, nel nuovo campus, situato nel distretto produttivo consortile, sono ancora disponibili alcuni alloggi per l'anno accademico appena inaugurato.

Oltre agli spazi alloggiativi, gli studenti nazionali e internazionali (Erasmus compresi) possono usufruire di aree comuni e di servizi integrati: portineria e vigilanza, mensa, lavanderia self-service, aula studio collettiva servita dalla rete wi-fi e sala ricreativa attrezzata per preparare (anche) i pasti in autonomia.

