Nel cuore di Corso Umberto, nella piazzetta della Biblioteca Simpliciana, lo spettacolo messo in scena dai ragazzi della scuola di teatro “I senza quinte” di Claudo Laconi ha rappresentato uno dei momenti di sensibilizzazione dedicati alla “Gionata Internazionale contro la violenza sulle donne”. Organizzato dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Olbia, con il patrocinio del Comune di Olbia, l’evento ha visto sul palco sedici giovani attori che, in un susseguirsi di brevi tableau che ruotavano attorno alla panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza, hanno interpretato, con partecipazione sorprendente, i testi originali scritti per l’occasione.

In piazzetta, durante tutta la serata, uno stand divulgativo gestito dai volontari era a disposizione per fornire informazioni e indicazioni, in particolare sul segnale universale di pericolo (signal for help) e il numero verde di richiesta di aiuto e denuncia, 1522. «L’idea di coinvolgere la scuola di teatro si è trasformata in un’occasione davvero fantastica», commenta la vicaria di “Innovazione e volontariato” del comitato di Olbia, Patricia Pirisi. «Soprattutto perché a essere coinvolti sono ragazzi giovani e sono loro che, guidati dall’insegnante, hanno elaborato i testi».

Il comitato olbiese, intanto, ha avviato la nuova iniziativa dell’Unità di Strada, una squadra di cinque persone che dalle 20, per ora una sola volta alla settimana, batte le vie della città per intercettare necessità e difficoltà: un’attività che in città mancava da diverso tempo e che richiede massima discrezione e sensibilità: tutti i volontari che la effettuano hanno frequentato un corso di addestramento. Per meglio rispondere alle esigenze del territorio è stato anche istituito un numero di cellulare, 347/0184856, al quale è possibile segnalare eventuali situazioni che necessitano di intervento. Come ricorda la referente del progetto Emanuela Carta, delegata di “Inclusione Sociale” del Comitato olbiese, sono già diversi i cittadini che hanno utilizzato il numero per segnalazioni e l’invito è a una sempre maggiore collaborazione.

© Riproduzione riservata