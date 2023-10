Formazione, condivisione e spiritualità, per la prima volta Olbia diventa capitale del gospel grazie alla tre giorni organizzata dalla Feder Gospel Choirs, associazione che riunisce numerosi cori Gospel presenti su tutto il territorio nazionale. Il meeting, che inizia oggi, vedrà impegnati circa 180 coristi che fino a domenica seguiranno un workshop la cui conduzione è stata affidata a Mr.Clinton Jordan, cantante, produttore e notissimo vocal coach motivazionale.

Padrone di casa il coro Movin'on Up Gospel Choir, diretto dalla maestra Pina Muroni che l’ha anche fondato nel 2016. Il Movin'on Up Gospel Choir, gruppo in continua formazione ed espansione, ha sede a Olbia e accoglie anche cantori provenienti da diverse precedenti esperienze sia corali che solistiche; conta attualmente circa 35 cantori e fino a 5 musicisti della band.

Il meeting si concluderà nella parrocchia di San Michele Arcangelo, appuntamento alle 20, con un grande concerto del Mass Choir, formato da tutti i coristi partecipanti. Le offerte raccolte all’ingresso, saranno devolute all’Associazione Villa Chiara.

