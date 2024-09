Blitz della Polizia, in corso, in un palazzo abbandonato nel cuore di Olbia, a ridosso delle ex Casermette di via Mameli.

Le forze dell'ordine sono entrate nell'immobile in costruzione, i cui lavori sono fermi da anni e che è da mesi occupato.

Gli agenti stanno perquisendo lo stabile in cui, al momento, ci sarebbero alcune persone.

- Notizia in aggiornamento -

© Riproduzione riservata