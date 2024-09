Trentacinque orologi contraffatti, per un valore complessivo di 50mila euro, e quattro bici elettriche, due delle quali rubate a turisti austriaci in vacanza in Gallura, del valore di circa 10mila euro ciascuna, sono stati recuperati dai Carabinieri della stazione di Porto Rotondo con l'ausilio dei colleghi della radiomobile di Olbia.

La refurtiva e gli orologi contraffatti erano custoditi all'interno di un container in un campo nella località di Rudalza, a Olbia.

A far partire le indagini, che hanno portato all'identificazione e denuncia per ricettazione di un uomo con precedenti per furto e ricettazione, sono stati due turisti provenienti dall'Austria che lunedì sera hanno denunciato il furto delle loro due biciclette elettriche. I mezzi erano dotati di un sistema di geolocalizzazione che ha permesso ai militari di scoprire dove erano stati custoditi.

Le due bici sono state riconsegnate ai proprietari che avevano sporto denuncia, mentre il resto della merce ritrovata è stata posta sotto sequestro.

