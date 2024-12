Per l'anno giubilare, tra i luoghi sacri per i pellegrinaggi, anche tre chiese della Diocesi di Tempio Ampurias. Con un decreto firmato dal vescovo, monsignor Roberto Fornaciari, rispondendo all'appello di Papa Francesco di rendere “le chiese locali luoghi santi di accoglienza e spazi privilegiati per generare speranze”, sono state individuate come mete spirituali dell'Anno santo la cattedrale di San Pietro Apostolo a Tempio, la concattedrale di Sant'Antonio Abate a Castelsardo e la Basilica minore di San Simplicio a Olbia.

In circostanze particolari, il decreto prevede di considerare come chiese giubilari anche la chiesa di Nostra Signora a Tergu e la chiesa della Natività della Beata Vergine Maria a Luogosanto.

L’anno giubilare inizierà il 24 dicembre con l'apertura della Porta santa di San Pietro e nella diocesi di Tempio Ampurias, il 29 dicembre alle 17.30 a Tempio, con la processione dal santuario di Gesù sommo ed eterno sacerdote verso la cattedrale di San Pietro apostolo dove monsignor Fornaciari celebrerà la Santa messa stazionale.

