L’atto finale del progetto “Il cinema e le sue voci”, giovedì 20 aprile con inizio alle 12 nella Biblioteca del “Deffenu”, con la proiezione del corto di finzione “L’inganno” e del documentario “Voci”. Un percorso alla scoperta dei segreti della produzione e della scrittura cinematografica sotto la guida del regista Salvatore Mereu (che ha seguito le fasi finali del progetto) realizzato dall’ITCG “A. Deffenu” di Olbia, protagonisti i ragazzi del triennio del corso di biotecnologie sanitarie.

Dalla teoria alla pratica, con il prezioso tutoraggio dei docenti Maria Grazia Del Giudice, Monica Deledda, Maria Elena Madau e Marco Navone, il progetto, realizzato in collaborazione con la Rete nazionale degli spettatori, faceva parte di un programma ministeriale e ha visto il coinvolgimento di diverse scuole a livello nazionale. Prima la formazione on line per i docenti, quindi una fase più operativa con gli studenti guidati da Giulia Gamba e Matteo Manunta; infine l’ultimo modulo affidato al regista dorgalese Salvatore Mereu.

Alla proiezione saranno presenti i “cast” dei due film, dagli autori agli attori e lo staff tecnico che li ha prodotti, tutti studenti della scuola.

