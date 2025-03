Agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della prossima stagione estiva: al via la quarta edizione di Talent Day, format nazionale, organizzato da Fipe Confcommercio Gallura, in collaborazione con Ente bilaterale turismo Sardegna e Camera di Commercio di Sassari, presentato questa mattina a Olbia dal presidente Fipe area Gallura, Marco Mura, dai rappresentanti di Confcommercio Nord Sardegna, Nino Seu, Edoardo Oggianu, Alessandro Carta e Gianni Azara, e dal dirigente scolastico dell'Ipsar Costa Smeralda, Antonello Pannella, che ospiterà l'evento.

Appuntamento il 2 aprile, a partire dalle 10, con il convegno Ristorazione e ospitalità del futuro: innovare per crescere, in cui verranno illustrate le nuove tendenze e le soluzioni sostenibili per il settore e una ricerca elaborata all'Università di Sassari a cura del professore di marketing, Giacomo Del Chiappa.

A seguire, gli incontri tra trenta aziende del territorio e i potenziali lavoratori: aperta a tutti gli interessati a lavorare nel campo della ristorazione, l'istituto Ipsar schiera duecento candidati dei suoi circa seicento studenti, tra la sede di Arzachena e quella di Budoni.

Obiettivo, non solo reperire risorse per le aperture estive di bar, ristoranti e locali, ma anche sensibilizzare i giovani sulla necessità dell'esperienza stagionale come opportunità di formazione e trampolino di lancio per un'occupazione stabile anche nel periodo invernale.

© Riproduzione riservata