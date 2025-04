Sindaci riuniti, questa mattina a Olbia, in Conferenza sociosanitaria. Il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, diserta l'incontro e rimette a una lettera, recapitata ai primi cittadini, le ragioni della sua assenza. Secondo il dg, la convocazione della Conferenza non rispetta le norme regionali che «stabiliscono che la presidenza è un organo collegiale, presieduta dal presidente della Provincia, operativa dal 1° aprile, e non da un presidente monocratico», sindaco di turno.

Non solo, la sua mancata partecipazione, fa sapere nella nota, è da ricondursi all'inasprimento dei rapporti con il presidente della Conferenza, Gianni Addis (sindaco di Tempio) «per i toni utilizzati nelle ultime due Conferenze e a mezzo stampa che rendono impossibile interloquire in maniera serena per la condivisione delle rilevanti problematiche della sanità gallurese».

Addis, sostenuto dai sindaci convenuti, rivendica il suo ruolo legittimamente attribuito da un'elezione, a luglio scorso, e dalle norme. «È evidente che il direttore generale dà una lettura della norma del tutto errata: la legge regionale che richiama prevede che la presidenza della Conferenza sociosanitaria sia assunta non esclusivamente dal presidente della Provincia ma anche da un rappresentante di un ente territoriale di riferimento, eletto dai sindaci», replica Addis. I sindaci dei paesi galluresi hanno espresso solidarietà al collega e parere negativo al bilancio preventivo 2024 - 2027 redatto dalla Asl Gallura, all'ordine del giorno dell'assemblea.

© Riproduzione riservata