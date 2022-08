Caos all’aeroporto Olbia Costa Smeralda per un violento temporale che sta sferzando la Gallura.

Lo scalo ha dovuto sospendere temporaneamente le operazioni dirottando alcuni voli e ritardandone altri, provocando disagi per i passeggeri e sovraffollamento.

Tre voli in arrivo nello scalo gallurese hanno dovuto far rotta su Alghero, altri tre risultano posticipati per motivi operativi e altri cinque velivoli sono fermi in pista in attesa del via libera.

Una decina tra jet e aerei di linea di varie compagnie - provenienti da località come Atene, Forlì, Milano, Malaga, Baku, Parigi - hanno aspettato l'ok per il proprio slot volando in cerchio.

La situazione sta tornando ora alla normalità.

