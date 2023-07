Il conto alla rovescia per il concerto degli Imagine Dragons, di scena il 12 agosto al Cala di Volpe, è già partito. Ma quello della famosa band americana non sarà l’unico evento del Gala Night, che torna dopo 3 anni di assenza con un’unica data e una serata che sarà difficile dimenticare.

L’Hotel Cala di Volpe brilla con “Something Special’’, l’appuntamento che celebrerà i 60 anni dell’albergo smeraldino in grande stile, secondo il codice della casa della volpe. «Il 2022 ha segnato i 60 anni del Consorzio Costa Smeralda, mentre il 2023 celebra i 60 anni del Cala di Volpe. Celebrazione che non poteva non coincidere con la completa ristrutturazione dell’albergo, che ha aperto per la prima volta le porte al pubblico nel 1963» spiega Franco Mulas, Area manager Costa Smeralda. «La Costa Smeralda ha due certezze delle quali può e deve andare orgogliosa e che sono anche i fattori più importanti: gli ospiti che continuano a sceglierci e i nostri collaboratori, il cui impegno e il senso di appartenenza rendono i nostri alberghi magici».

Se è vero che il live degli Imagine Dragons segnerà la loro prima volta assoluta in Sardegna, rappresentando il punto focale della serata del 12 agosto, gli ospiti del Cala di Volpe potranno godere della cena di gala firmata dall’executive chef dell’area Costa Smeralda, Maurizio Locatelli, e dall’Executive Chef dell’Hotel Cala di Volpe, Michele Bacciu, e delle performance di altri artisti di rilievo: l’apertura musicale sarà affidata al dj set di Stefania Piangatelli, in arte Oyadi, ma sul palco del Cala di Volpe ci sarà spazio e tempo pure per Miza Mayi e Jessica Cochis.

