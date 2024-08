Artigianato artistico, tecnologia, antiquariato, enogastronomia: «È una delle iniziative con cui l’amministrazione comunale punta al rilancio del centro storico cittadino e al coinvolgimento degli esercizi commerciali», afferma l'assessora al Turismo e al Commercio,Claudia Giagoni.

Questo c'è stato e questo ci sarà ancora domani, giovedì 22 agosto, dalle 19, per l'ultima serata della prima edizione di MoMe Arzachena in Fiera, in piazza Risorgimento, via Ruzittu e corso Garibaldi. Iniziata lo scorso 11 luglio (e poi il 25 e l’8 agosto), per iniziativa del Comune, in collaborazione con dell’agenzia Enjoy Communication, la mostra mercato offre la possibilità ai visitatori di partecipare attivamente al processo creativo di artigiani, artisti e produttori. Sono oltre 30 gli espositori da tutta l’Isola che sono stati coinvolti nell’evento.

In vetrina articoli vintage, pezzi d'epoca e rari, foto, fumetti, arte digitale, modelli e stampe 3D, abbigliamento, calzature, accessori, bigiotteria, strumenti musicali, cartoline, francobolli, libri e riviste, dischi, quadri e stampe, tappeti e soprammobili, pizzi e merletti. Per la gastronomia: bottarga, tartufi, olio, salumi, pane e pasta fresca.

© Riproduzione riservata