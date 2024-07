«So che sei vivo. Me lo sento, da madre. Dammi un segnale, fatti sentire». È un appello accorato quello che Cristina Pittalis lancia attraverso un video pubblicato su vari social.

Si rivolge al figlio, Michael Frison, il venticinquenne scomparso da Luogosanto lo scorso 13 luglio: la macchina delle ricerche attivata è stata imponente, con numerose squadre che per giorni hanno battuto le campagne della zona, estendendo sempre di più il raggio d’azione. Ma del giovane non è stata trovata alcuna traccia. Era in vacanza in Sardegna – la mamma è sarda ma lavora in Inghilterra – quando è svanito nel nulla.

Pittalis è convinta che il suo ragazzo tema di avvicinare altre persone: «Ma non devi temere, lo sai che in Sardegna ti danno un pezzo di cuore, dice la donna rivolgendosi idealmente al figlio. Poi ancora: «Mandami un’e-mail, un messaggio: conosci numero e indirizzo a memoria. Ti aspetto. Ti amo».

(Unioneonlnie/E.Fr.)

© Riproduzione riservata