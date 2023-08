Venerdì 4 agosto, presso Piazza Tavolara a Porto San Paolo, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Loiri Porto San Paolo. Nel giugno scorso l’Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Consiglio Comunale, ha approvato il regolamento per l’attribuzione di un riconoscimento a singoli cittadini, enti, associazioni, scuole, aziende, ospiti del territorio che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso nella valorizzazione e/o per la crescita della comunità nei rispettivi campi di attività. In tutto 4 Premi, di cui 3 tematici denominati “Cultura”, “Solidarietà” e “Amico/a di Loiri Porto San Paolo” e uno generale chiamato “Premio Comune di Loiri Porto San Paolo” .

Il Premio “ Amica/o di Loiri Porto San Paolo” sarà consegnato a Geppi Cucciari. Da anni assidua frequentatrice del territorio al quale ha portato lustro grazie alle numerose attività professionali in cui è stata protagonista e che hanno coinvolto la comunità, come ad esempio la conduzione del Festival Cinema di Tavolara e numerosi spot che hanno avuto come protagonista il comune costiero.

Il Premio “Cultura” è stato attribuito all’ Archeologa Dott.ssa Paola Mancini per aver contribuito con i suoi studi e con la sua attività professionale a dare prestigio e lustro al territorio, attraverso numerose pubblicazioni riguardanti il territorio tra cui la scrittura del libro “Loiri Porto San Paolo, le origini”.

Il Premio “Solidarietà” andrà al parroco Don Andrea Raffatellu, per le numerose opere di carità che ogni giorno compie nei confronti dei più bisognosi, guidando tra le altre cose, da oltre 30 anni, la comunità di recupero di soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà e curandone il loro reinserimento nella comunità.

Infine, il Premio generale “Comune di Loiri Porto San Paolo” se lo sono aggiudicato i ragazzi della Classe 2 A della Scuola Secondaria di Porto San Paolo, per aver mostrato un grande impegno nel redigere, illustrare e promuovere il Comune attraverso la creazione delle brochure multilingue “Conosci il territorio insieme a noi”.

Al termine della cerimonia di consegna dei premi, la serata proseguirà all’insegna della musica e del cabaret con la partecipazione di numerosi artisti, tra cui Maria Giovanna Cherchi e Sandro Cappai, e la conduzione di Maria Pintore.

