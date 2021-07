Mai più rifiuti abbandonati per le strade di Loiri Porto San Paolo. Da questa mattina sono attive le nuove isole ecologiche, un’iniziativa che il comune gallurese ha messo in atto con l’obiettivo di disincentivare l’abbandono selvaggio dei sacchetti, pratica molto diffusa nel periodo estivo, e garantire così un più ampio servizio per il conferimento regolare.

L’amministrazione di Francesco Lai ha acquistato le due isole unità fisse, gestite dalla società municipalizzata Multiservice, con un investimento di circa 60mila euro. Due gli impianti istallati nei giorni scorsi, una nel centro di Porto San Paolo, nel piazzale di lato alla caserma dei carabinieri, e a l’altra a Vaccileddi, nell’area adiacente alla piazza del mercato, due punti nevralgici del territorio e per questo adatti a soddisfare le esigenze di turisti e residenti.

Gli eco box sono automatizzati, video sorvegliati e alimentati sia con energia solare che elettrica e saranno operativi 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. Accessibili solo tramite tessera sanitaria o codice fiscale, gli impianti sono destinati al conferimento di diversi tipi di rifiuti: secco, umido, carta e cartone, plastica e alluminio, ma anche piccoli elettrodomestici (raee), pile e farmaci scaduti.

Un servizio simile era già presente negli anni scorsi nel centro costiero ma con una sola isola mobile aperta poche ore al giorno e operativa solo in estate. I nuovi centri di conferimento garantiranno invece l’estensione del servizio all’intera giornata e a tutto l’anno.

© Riproduzione riservata