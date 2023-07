Un altro passo avanti nel progetto dell’asilo nido di Porto San Paolo. Il Comune è pronto ad affidare i lavori per la costruzione della struttura finanziato con i fondi del Pnrr grazie all’ok giunto da Invitalia nell’abito degli accordi quadro nazionali. A ottobre dello scorso anno l’ente guidato dal sindaco, Francesco Lai, aveva ottenuto l’importante finanziamento con i fondi del Pnrr, risorse chieste per realizzare l’edificio dedicato ai più piccoli nel cuore di Porto San Paolo, a due passi dalla chiesa, in via Delle Vigne.

Soddisfatto il primo cittadino: «Un ulteriore passo avanti nel raggiungimento di uno straordinario quanto per qualcuno utopistico obiettivo di mandato, che siamo riusciti a centrare grazie alla perseveranza nell’inseguire i fondi del Pnrr e al lavoro quotidiano degli uffici e dei progettisti incaricati. Un servizio indispensabile per le famiglie di cui oggi si sente la mancanza, che potrà migliorare sensibilmente le condizioni di vita del nostro territorio».

Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa di proprietà del Ministero dell'Economia, su impulso del ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva indetto due procedure di gara per l’aggiudicazione di Accordi quadro nazionali con più operatori economici, suddivisi in 22 lotti geografici sparsi in tutto il territorio nazionale, tra cui il lotto dell’asilo del Comune di Loiri Porto San Paolo. Ora che Invitalia ha aggiudicato gli accordi quadro il Comune, già pronto con il progetto esecutivo approvato, può procedere all’affidamento delle prestazioni dei lavori al Consorzio stabile Contrat scarl, risultato vincitore del bando, dando così il via libera, da Settembre, all’utilizzo dei fondi del Piano di resistenza e resilienza.

La nuova scuola dell’infanzia sarà caratterizzata da un solo piano terra che si svilupperà su una superficie di circa 740 mq, suddiviso in un’ampia zona di ricezione con filtro termico, 3 aule per lattanti, semidivezzi e divezzi, aule per il riposo, un aula per le attività collettive e una aula per la direzione didattica con i relativi archivi. Un servizio socio educativo confortevole e sereno, con spazi da dedicare ai servizi di infermeria, lavanderia, mensa e cucina.

Verrà inoltre adibita un’area a deposito passeggini e una a spazio per gli spogliatoi e servizi igienici. Non mancheranno gli spazi verdi (circa 1100 mq) con un area esterna per lo svolgimento delle attività ludiche dei più piccini, e una ulteriore area di 445 mq che verrà destinata a parcheggio. “Una scuola dell’infanzia all’avanguardia” è la vision che ha guidato il progetto realizzato dal comune. Verranno utilizzati materiali da costruzione per il confort energetico e acustico, predisposta una pavimentazione in gomma antitrauma e un impianto di riscaldamento a pavimento e di ventilconvezione, realizzati sistemi antincendio antifurto e antintrusione e una progettazione strutturale antisismica. Un occhio di riguardo poi all’ambiente dal momento che si tratta di un progetto ecosostenibile: verranno realizzati impianti per il solare termico e fotovoltaico al fine di garantire l’ autonomia e di conseguenza il risparmio energetico mediante l’ uso dell’energia rinnovabile.

