Non c’è pace per il cantiere Anas di Monte Pino, non cambia la situazione di incertezza più assoluta sul ripristino del tratto di Provinciale 38 crollata durante l’alluvione del 2013 (tre persone decedute, una gravemente ferita).

Da dieci anni ormai, la Gallura attende il nuovo collegamento tra Olbia e Tempio. Anas ha studiato soluzioni tecniche per accelerare il ripristino, ma all’orizzonte non c’è un termine lavori certo. Il consigliere regionale dei 5 Stelle, Roberto Li Gioi, ha presentato una nuova interrogazione sul caso.

Li Gioi chiede conto della parte dell’intervento che spetta alla Provincia di Sassari e dice: «Abbiamo saputo che la Provincia non ha ancora comunicato all’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici l’importo delle risorse necessarie per il cantiere di Monte Pino. Se le risorse aggiuntive necessarie al completamento della strada provinciale n. 38 Olbia-Tempio non vengono quantificate, come si fa a sostenere che i fondi sono insufficienti?».

Ancora Li Gioi: «Le risorse aggiuntive per completare l’intervento devono essere quantificate con urgenza. L’Assessorato regionale ai Lavori pubblici è in attesa di queste informazioni indispensabili, l’intervento in corso di realizzazione a cura dell’Anas sta procedendo ed è quasi ultimato, mentre la Provincia, sollecitata più volte, è ancora incomprensibilmente in grave ritardo».

