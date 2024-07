Doveva essere una tanto attesa vacanza, si è trasformata, invece, in un vero e proprio incubo. In parte superato grazie al grande senso di ospitalità degli imprenditori turistici galluresi e non solo.

Protagonisti di una vicenda che ha del tragicomico, Behar Isuf e sua moglie Shkurte Isufi, una coppia di turisti svizzeri di origine kosovara, in viaggio in Gallura con i loro due bambini.

Nella serata di venerdì, dopo una giornata trascorsa a Porto Istana, di ritorno ai parcheggi della spiaggia l’amara scoperta, con il furto del loro Van VWT5 Volkswagen.

Sconsolati dall’accaduto e sostenuti da una coppia di amici, hanno lanciato un appello sui social, affinché si potesse ritrovare il mezzo con all’interno documenti e oggetti personali. Trovando in poche ore l’ospitalità di Valentina Puggioni, gestore di Ichnos Apartments e del residence "Chiaro di Luna" a Lu Fraili, che ha accolto la famiglia fornendo assistenza. E che, domani, li riaccompagnerà in aeroporto per il rientro in patria.

«Sono venuta a conoscenza del fatto grazie ad una coppia di amici dei signori Isuf che soggiornava in una struttura da me gestita – racconta Valentina Puggioni – non ci ho pensato due volte a farli sentire a casa. È un gesto che avrebbe fatto qualunque collega del posto, dove regnano ospitalità e calore verso i vacanzieri».

Da qui gli auspici di Puggioni: «La speranza resta quella che dopo il grande tam tam sui social, possano essere ritrovati non solo il van ma anche gli oggetti personali. Hanno causato loro un danno economico enorme. Sono due onesti lavoratori che hanno raggiunto la nostra Isola, fra mille sacrifici».

Nelle scorse ore, ad offrire sostegno alla coppia era stata anche la farmacia di Porto Istana, con i titolari, i dottori Alessandro Fenu e Francesco Deligia, «pronti a fornire farmaci in caso di necessità o anche un semplice invito al ristorante».

Ma “radio social” ha prodotto i suoi effetti anche oltre Gallura, con tanti imprenditori e comuni cittadini pronti ad offrire supporto da tutta la Sardegna. Come Paolo Schirru, titolare del B&B Sa Pardina di Orroli, resosi disponibile fin da subito, mettendo a disposizione la propria struttura.

È orgogliosa della grande azione sinergica, intorno alla vicenda, la sindaca di San Teodoro Rita Deretta: «Non posso che ritenermi entusiasta di avere dei cittadini così generosi e ospitali con i turisti», dice la prima cittadina, per poi aggiungere: «Per noi teodorini il turismo non è solamente un importante vettore economico, ma soprattutto un esempio di ospitalità, portando avanti gli insegnamenti trasmessi dai nostri avi, che hanno sempre aperto le porte di casa ai forestieri».

Nel frattempo, le ricerche del van proseguono senza sosta, grazie a diversi volontari in campo in tutta l’Isola.

