La Pro Loco di Olbia- Pittulongu rinnova direttivo e nome: si chiamerà Pro Loco Olbia Aps (associazione promozione sociale) per rimarcare l’appartenenza a tutta la città.

L’assemblea, riunitasi ieri, ha approvato il nuovo statuto e la modifica della denominazione che gli permette, inoltre, l’iscrizione al terzo settore.

I lavori, iniziati con il rinnovo delle quote sociali per l’annualità 2025, si sono svolti alla presenza di un pubblico partecipe e si sono conclusi con il reciproco impegno, da parte di cariche sociali e soci, di proporre alla comunità progetti e iniziative di pubblico interesse: l’auspicio è proporre attività e poter collaborare con le istituzioni e le associazioni locali che abbiano bisogno della Pro Loco per portare avanti le loro iniziative.

Eletti dall’assemblea la presidente Laura Ghisu, il vicepresidente Raimondo Mazzette, il segretario Dario Bassu, la consigliera Piera Bucchi; Francesco Mereu è tesoriere. Presidente dei probiviri è Lorenzo Gambella, consiglieri Sergio Solinas e Nino Sini

