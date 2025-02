IGY Marinas annuncia il rinnovo dell’accordo per la gestione della Marina di Porto Cervo e il cantiere navale di proprietà di Smeralda Holding.

La rete americana leader mondiale nella gestione dei porti turistici per yacht e super yacht continuerà a fornire competenze in materia di organizzazione, marketing, branding e servizio clienti per Porto Cervo Marina, struttura da 700 posti barca in grado di ospitare yacht fino a 160 metri, come destinazione Island Global Yachting (IGY), confermando l’impegno nella promozione del borgo gallurese, già punto di riferimento della nautica di lusso, come destinazione nautica del Mediterraneo nel futuro.

“Siamo profondamente grati a Smeralda Holding per la fiducia che ci ha accordato negli ultimi cinque anni”, dichiara Steven English, CEO di IGY Marinas. “Porto Cervo Marina non è solo una destinazione straordinaria, ma un marchio di eccellenza nella nautica da diporto. Il rinnovo di questo accordo sottolinea il nostro impegno a preservare la sua eredità e a rafforzare la sua posizione di destinazione di livello mondiale”.

Gli fa eco Simon Bryan, vicepresidente delle operazioni di IGY Marinas per l’Europa: “Porto Cervo Marina incarna tutto ciò che rende la Costa Smeralda una destinazione da sogno per gli armatori e gli appassionati di yacht, con una bellezza senza pari, una tradizione e una vibrante cultura marittima”.

© Riproduzione riservata