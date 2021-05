E’ cominciata alla 9 a La Maddalena la vaccinazione di massa nell’ambito della campagna “Sardi e vaccinati” per le isole minori.

Oltre 7mila i cittadini convocati per sottoporsi, a partire da oggi e fino a domenica 16 maggio, alla somministrazione del vaccino anti-Covid per immunizzare l’intera isola secondo quanto previsto dall’accordo per le isole minori tra il commissario Figliuolo e le Regioni.

A curare la campagna Ats Sardegna con la collaborazione di comune, Esercito, Marina e varie associazioni di volontariato. Ha un potenziale di 2.500 somministrazioni giornaliere nei due hub allestiti: 500 nella palestra della Scuola per sottoufficiali con sei postazioni vaccinali, e 2mila nell’ex Arsenale, struttura di circa mille metri quadri recuperata in tre giorni realizzando 17 postazioni.

"Con questa fase della campagna di vaccinazione, che consente di rendere Covid free le nostre isole minori - afferma il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas - prosegue il forte impegno della Regione, con le sue strutture sanitarie, per preparare la Sardegna ad affrontare in sicurezza la stagione estiva, oltre a proteggere anche gli abitanti delle isole che hanno maggiori difficoltà nel raggiungere la terraferma, vivendo lo svantaggio della doppia insularità. Una fase decisiva che, insieme al potenziamento e all'incremento delle strutture vaccinali sul territorio regionale, in continua crescita, contribuirà ad accelerare i tempi per la completa immunizzazione dei sardi, condizione necessaria per la ripartenza di tutte le attività economiche, non solo di quelle turistiche, e la ripresa di una normale vita sociale per tutti”.

