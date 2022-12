L’Amministrazione comunale di La Maddalena ha stanziato 70mila euro per la progettazione e la realizzazione di un monumento in bronzo, raffigurante un leone, con dimensioni 200x150x120 cm, da posizionare sulla colonna Garibaldi, in Piazza XXIII Febbraio.

Nel 1907, per celebrare il centenario della nascita dell’Eroe dei Due Mondi, venne eretta la colonna, in granito, su progetto dell’architetto Valfredo Vizzotto, alta 17 metri, con un medaglione di bronzo da una parte e dall’altra parte con una targa bronzea recante lo stemma cittadino. Nel 1923 si pensò, al fine di rendere ancora più “maestosa e significativa” l’opera, di ornare il culmine della stessa con un monumento raffigurante un leone, simbolo della città, alla cui realizzazione avrebbero potuto concorrere i cittadini attraverso un contributo volontario. Detta opera non fu mai compiuta, probabilmente per mancanza dei fondi necessari alla sua realizzazione.

È ora volontà del sindaco Fabio Lai, nell’ambito del proprio orientamento volto a valorizzare la storia maddalenina, anche a fini turistici, di realizzare l’opera. Nel 2023 ricorre il centenario del documento che attesta tale volontà non realizzata, e l’Amministrazione comunale si è messa in moto. L’inaugurazione è prevista per maggio prossimo.

