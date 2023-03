A La Maddalena è in programma per questo sabato 25 marzo, nel Salone consiliare alle ore 17.30, la presentazione di due romanzi dello scrittore e poeta maddalenino Domenico Battaglia: Fiore d’agretta e L’adori du mari.

Battaglia si cimenta da anni col dialetto isolano, con una elevata produzione sia in prosa che in poesia, conseguendo numerosi premi letterari. I due libri che saranno presentati, afferma l’editore Paolo Sorba, «sono parte di una collana che stiamo curando, con testo dialettale e traduzione in italiano. Fanno parte di un’operazione di valorizzazione, mantenimento e tutela del dialetto maddalenino che, se non ci fosse una traccia scritta, si andrebbe a perdere. Producendo pubblicazioni di autori come Domenico Battaglia, Tonino Conti, Giancarlo Tusceri, che scrivono correttamente in dialetto, puntiamo appunto alla sua corretta conservazione».

I due romanzi sono ambientati in un contesto isolano (o in gran parte). Hanno dunque, afferma Sorba, «un doppio valore: da una parte linguistico, dall’altro hanno il compito di raccontare delle storie locali». A presentare le due pubblicazioni saranno Piero Bardanzellu «giornalista, cultore di lingua e dialetto gallurese e maddalenino, che si è sempre battuto contro il tentativo di omologazione di costituire una lingua sarda comune» e Gian Luca Moro, «persona di grande cultura, funzionario del Museo Garibaldino di Caprera, col quale tra l’altro sto curando un lavoro, un libro su Garibaldi ovvero la traduzione di un libro di un autore inglese su Garibaldi, di prossima pubblicazione».

