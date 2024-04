Il divorzio tra l’amministrazione del sindaco Fabio Lai e Stefano Cossu, delegato alle Attività Produttive, Artigianato ed Eventi era da tempo nell’aria e di ieri pomeriggio è stato annunciato e formalizzato in Consiglio comunale. «Sono qui a riconsegnarle le deleghe a me affidate in questi anni» ha affermato Cossu, «che fino ad oggi, con il mio impegno, penso di aver onorato nel migliore dei modi, per il bene della nostra comunità». A cominciare ad incrinare i rapporti con l’Amministrazione comunale erano state le questioni relative all’iniziativa del CammiNatale, da Cossu organizzata negli anni precedenti, che lo aveva visto rinunciarvi nel settembre scorso. Ma è stata certamente la recente campagna elettorale per le elezioni regionali a determinare la definitiva decisione di Stefano Cossu, candidato con il Movimento Politico Orizzonte Nuovo, che lo ha visto non eletto ma più votato in Gallura.

«Il suo atteggiamento, sindaco, è stato poco lungimirante, infatti avendo all’interno della sua maggioranza dei candidati posizionati in liste differenti, poteva mantenere un profilo terzo, che sarebbe stato sicuramente più corretto sotto un punto di vista di deontologia politica; invece fatto campagna elettorale per il vicesindaco Porcu, alla quale rivolgo i complimenti per il risultato ottenuto. Con quale risultato, se non quello di trovarsi senza collegamento diretto Regione». Roberto Cossu non ha tralasciato di manifestare la propria complessiva «profonda delusione» per quel progetto politico concepito per la campagna elettorale delle scorse comunali «nel quale avevo creduto da subito e lei lo sa bene. Invece, con il passare del tempo mi sono dovuto ricredere. Infatti, i protagonisti delle scelte importanti e strategiche sono rimasti gli stessi che hanno governato direttamente e indirettamente il paese negli ultimi trent’anni e nulla è stato fatto per invertire il corso degli eventi, nonostante i miei continui interventi volti ad invitarla a intervenire in tal senso».

Il sindaco Lai ha preso atto della decisione: «Dispiace solo che interrompa questa sua breve esperienza con una incompiuta, mi riferisco al progetto dei mastri d’ascia» e, «nonostante sia passato all’opposizione sono disposto a conferirgli la delega all’artigianato per permettergli di concludere il progetto iniziato». Interpellato su questa offerta del sindaco Stefano Cossu ha risposto «valuterò». Il passaggio tra i banchi dell’opposizione di Cossu, decisione effettuata anche dal punto di vista fisico con il suo trasferimento da una parte all’altra della sala consiliare, se dal punto di vista politico rappresenta un indebolimento della maggioranza da quello numerico non incide tuttavia in maniera significativa.

