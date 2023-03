Sono esattamente 100 le persone che beneficeranno del contributo a sostegno del canone di locazione per l'anno 2022 a La Maddalena. La graduatoria provvisoria è stata recentemente pubblicata dal Comune.

Il contributo va da un minimo di 857,19 euro ad un massimo di 2.165,28 euro (la maggior parte). Sono invece 7 le domande che sono state escluse in quanto sarebbero mancanti dei requisiti richiesti.

Il bando era stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 17 novembre al 2 dicembre scorso, nonché sul sito Internet del Comune, ed erano pervenute 107 richieste. Entro i termini di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune gli interessati potranno produrre eventuali osservazioni o opposizioni. La liquidazione dei contributi agli aventi diritto avverrà sulla base della graduatoria definitiva.

L’Assessorato Regionale dei Lavori aveva a suo tempo assegnato al Comune di La Maddalena un importo pari ad 204.606,30 euro. Anche a La Maddalena il problema abitativo e del pagamento dell'affitto di casa è rilevante per una discreta fascia di popolazione. Sia perché rispetto al passato sono diminuiti i redditi da lavoro a tempo indeterminato, in buona parte garantiti dallo Stato e particolarmente da Ministero della Difesa, con conseguente aumenti del lavoro a tempo determinato, precario e stagionale (oltre alla disoccupazione). Sia perché, essendo un comune turistico, molti alloggi sono destinati a questo mercato, e quelli disponibili non sempre hanno dei canoni accessibili a tutti.

