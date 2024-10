«Vogliamo rilanciare il Natale con un programma articolato, con diverse date e con diversi eventi, che possano interessare diverse fasce d’età». L’obiettivo del delegato Luca Falchi e dell’assessora Stefania Terrazzoni è molto chiaro. Ed è anche chiaro che il programma sia ambizioso ed impegnativo dal punto di vista finanziario al quale, afferma la Terrazzoni, che è anche assessora al Bilancio «faremo fronte con avanzi di amministrazione».

Nomi per il momento i due amministratori non azzardano farli: «Li ufficializzeremo tra qualche giorno quando saranno perfezionati i contratti». Quel che è certo è che per fine anno, il 31 dicembre, porteranno sul grande palco di Piazza Umberto I «un artista di livello nazionale, che più volte ha partecipato al festival di Sanremo e ha venduto milioni di dischi».

Un evento musicale, dunque, che possa coinvolgere non solo gli isolani e coloro che in quel periodo arriveranno o torneranno all’isola ma anche persone dai centri vicini.

Si comincia il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, che cade di domenica, con l’accensione del grande Albero di Natale nella Piazza Garibaldi sotto il quale è un programma un grande spettacolo per i bambini. A tenerlo, afferma Luca Falchi, «sarà un personaggio che ha un seguito importante sui social, sulle piattaforme nazionali e internazionali, molto seguito e popolare tra i bambini, dalla scuola Materna alla Primaria». Un altro importante evento sarà organizzato il 21 o il 23 o il 27 dicembre; «porteremo a La Maddalena un big della musica giovanile, rap o trap. Stiamo parlando di artisti che hanno mensilmente milioni di ascolti sulle piattaforme. Non sarà un emergente ma qualcuno già importante». Si esibirà in piazza Umberto I dove saranno coinvolti gruppi giovanili locali. Altri eventi, dall’8 dicembre all’Epifania, saranno organizzati nei fine settimana, da associazioni, comitati e gruppi, nel grande spazio centrale coperto del Civico Mercato e nell’Atrio Comunale: dal Mercatino di Natale ad alcuni concerti di corali, bande e band (giovanili e non), a spettacolini, laboratori e giochi per i bambini.

«Ci sarà una stretta collaborazione con comitati, associazioni e artisti locali - conclude Stefania Terrazzoni - con i quali verrà creato un calendario che ci faccia anche riscoprire il senso di comunità, che faccia emergere il meglio, nei vari settori, di noi maddalenini».

© Riproduzione riservata