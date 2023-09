Domenica 24 settembre, una colonna composta da 23 mezzi storici tra tra autoveicoli, motoveicoli e motoveicoli sidecar, sfilerà le vie e le piazze del centro storico di La Maddalena.

Si tratta del settimo moto-raduno di veicoli militari storici, organizzato dall’associazione culturale “Nel vivo della Storia” di Alghero, giunta nell’arcipelago venerdì scorso, in occasione delle celebrazioni dell’80º anniversario dei fatti d’arme che videro opporsi nel 1943 militari italiani a militari tedeschi che avevano occupato la piazzaforte. Domani domenica, dalle ore 10:30, la colonna di mezzi militari d’epoca transiterà sulla rete viaria cittadina con partenza da Piazza Umberto I, attraverso il percorso che si snoderà su Via Amendola, Piazza XXIII Febbraio, Via Oberdan, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Santa Maria Maddalena confluendo in area pedonale urbana e nello specifico nelle seguenti strade: largo Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Garibaldi.

Poi il ritorno al punto di partenza di Piazza Umberto I dove i mezzi rimarranno fermi in esposizione.

In questi tre giorni di permanenza nell’arcipelago, ci sono già stati due raduni nella piazza Umberto I con formazione di colonne per le strade delle isole di Maddalena e Caprera e gli equipaggi hanno fatto visita ad alcune delle ex fortezze militari, all’epoca della guerra armate per difendere la piazzaforte e soprattutto la flotta che doveva trovare ospitalità nell’estuario di La Maddalena nonché alcuni musei, sia dell’isola di Maddalena che di Caprera. Il Comune di La Maddalena ha patrocinato l’evento «al fine di incentivare la valorizzazione del territorio, rafforzandone la naturale vocazione di attrazione turistico-culturale».

