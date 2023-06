Intervento dei Vigili del Fuoco di La Maddalena, in località Abbatoggia, per una persona rimasta schiacciata da un masso di granito per cause in corso di accertamento.

Gli operatori assieme al personale sanitario hanno liberato la vittima, poi elitrasportata in ospedale.

L'intervento è durato circa due ore.

Sul posto presenti anche i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e il 118 con elisoccorso.

