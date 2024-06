Scatterà tra pochi giorni, precisamente dal 15 giugno e fino al 15 settembre, anche nel Compartimento Marittimo di La Maddalena, come in tutti gli altri d’Italia, l’Operazione Mare Sicuro, che quest’anno è estesa anche ai laghi Maggiore, Garda e Como. E come negli anni passati sarà forte l’impegno della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di La Maddalena, dallo scorso settembre sotto il comando del capitano di fregata Emiliano Santocchini.

«Saranno impegnati nell’operazione 6 mezzi navali e circa 50 militari», ha affermato, per un’estensione che va «da Capo Ferro, nel Comune di Arzachena, finoa ricomprendere tutto il Comune di Santa Teresa Gallura, attraverso il Comune di Palau e l’arcipelago di La Maddalena, per ben 280 km».

All’interno della vasta area di competenza si trovano il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e l’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone, senza dimenticare le Bocche di Bonifacio per quanto riguarda le acque territoriali italiane. A ciò si devono aggiungere una tratta marittima breve ma frequentatissima, qual è quella che collega, per traffico commerciale e passeggeri, La Maddalena con Palau e il porto internazionale di Santa Teresa, che è di collegamento tra Sardegna e Corsica. Il tutto ad alta intensità di traffico, particolarmente durante l’estate.

La Capitaneria di Porto-Guardia Costiera sarà dunque impegnata per garantire la sicurezza dei fruitori del mare, ma tutti sono chiamati, dai bagnanti, ai diportisti, ai velisti, ai frequentatori del mare in genere, intanto alla conoscenza e, naturalmente, all’osservanza del Codice della Navigazione, dei regolamenti in genere e particolare del Parco Nazionale e dell’Area Marina Protetta nonché delle ordinanze della Capitaneria di Porto.

«C’è da ricordare una regola maestra, che è quella della prudenza e del buon senso», afferma ancora il comandante Santocchini, «ed è fondamentale, prima di uscire mare, la verifica delle condizioni meteo, l’efficienza del mezzo e la presenza di tutte le dotazioni di sicurezza».

