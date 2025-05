Proseguono oggi, 12 maggio, le conferenze dell’UTE di La Maddalena, con Luigi Manias, apicultore di lunga tradizione familiare, di Ales. Parlerà di “Api e ambiente”. Manias, nel dicembre del 2021, installò a Caprera, nel cortile della casa di Garibaldi, un’arnia, con circa 60.000 esemplari di apis mellifera ligustica; operazione che, a distanza di quasi centocinquant’anni ricondusse, nell’isola, il prezioso insetto che l’Eroe dei due mondi portò a Caprera quando decise di diventare, nella “fasenda” da lui realizzata in stile sudamericano (che negli anni che trascorse in quel continente conobbe bene), oltre che contadino e allevatore, anche apicoltore. L’appuntamento è, come sempre, alle ore 17:30 presso la Biblioteca del Circolo Ufficiale della Marina Militare. Le conferenze UTE in questo mese di maggio, proseguiranno venerdì 16 con Giorgio Pellegrini con “Picasso va alla guerra. Il Cubismo alle origini del Camouflage”.

Una lezione di mitologia greca sarà invece tenuta, lunedì 19 maggio, dalla presidente dell’UTE, Marina Spinetti, su “Electra, eroina della vendetta e della sofferenza”. Il 23 maggio sarà invece la volta di Antonio Manunta che parlerà di “Intolleranze alimentari”. Lunedì 26 maggio, i ragazzi della 3ª Liceo Scientifico di La Maddalena, aderenti al progetto PCTO, presenteranno; “Sport isolano: un viaggio fra passato, presente e futuro”. Le conferenze dell’UTE termineranno venerdì 30 maggio con un’animazione teatrale dal titolo: “il peso delle cose perdute”. All’inizio del mese di maggio si erano svoltre 3 conferenze: la prima di Gianni Calaresu su “L'alimentazione al tempo del web”, la successiva di Maria Lucia Calaresu, dal titolo "Un mare di porcellana. Storia di un veliero del XVIII secolo”; e l’altra del medico Paolo Campo su sulla “Medicina di laboratorio”.

© Riproduzione riservata