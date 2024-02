Ha già fatto un primo sopralluogo nell’ex Arsenale, sabato scorso, subito dopo la conferenza stampa, il prefetto Francesco Paolo Tronca. Dalla Regione ha ricevuto recentemente l’incarico per gli interventi di bonifica e rilancio della struttura che avrebbe dovuto accogliere il G8 del 2009. Ed è già operativo avendo, sempre sabato scorso, nel pomeriggio, tenuto una riunione col sindaco e il suo staff ed essendo anche oggi, e probabilmente per parte della settimana, presente a La Maddalena. Avrebbe già individuato i locali dell’ex Arsenale dove allestire una sorta di cabina di regia per gli interventi, per i quali andrà a costituire un pool di esperti altamente qualificati, come lui stesso ha affermato in conferenza-stampa, che lo coadiuveranno nell’espletamento delle funzioni assegnatigli, al fine di intervenire efficacemente «su un compendio territoriale che veramente potrebbe, un domani che spero vicino, dare grosse soddisfazioni in termini di rivalutazione del territorio, di rivalutazione dell’ambiente e di posti di lavoro».

Tronca conta «di poter contare su una squadra, su un consenso completo del territorio, senza condizioni, perché io ho soltanto l’obiettivo di portare a compimento questa grossa responsabilità».

Un curriculum di tutto rispetto quello del prefetto Tronca, già commissario straordinario di Roma Capitale, già membro del Consiglio di Stato e con un’altra serie di incarichi di rilievo. Ed è oltretutto conoscitore di La Maddalena che frequenta da tempo, dove è presidente della Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi.

