Dal 28 marzo scorso la Compagnia Barracellare ha allargato il proprio campo d’azione e di controllo anche sul mare dell’Arcipelago-Parco Nazionale.

Al comando del capitano Salvatore Perra, i 27 componenti, aventi qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, svolgono ora anche servizio di controllo e monitoraggio dei flussi turistici nelle isole dell’arcipelago di La Maddalena. La Compagnia, con il proprio personale abilitato alla condotta di mezzi nautici, assicura infatti «il controllo per la verifica del numero di passeggeri trasportati dalle unità che effettuano lo sbarco all’interno dell’Arcipelago di La Maddalena, assicurando nel contempo il controllo delle spiagge, le attività di controllo Ambientale e di Antincendio Boschivo. Per motivi di sicurezza in particolare potranno essere effettuati controlli rispetto al numero di persone trasportate dalle unità sostenendo così anche la corretta applicazione del Contributo di sbarco».

Per svolgere tale servizio la Compagnia Barracellare ha ricevuto dal Comune di La Maddalena un mezzo nautico. I nuovi compiti vanno ad aggiungersi a quelli già da tempo assegnati e cioè, la vigilanza dei beni patrimoniali e proprietà del Comune, il servizio di Protezione Civile, la lotta al randagismo e animali vaganti, la collaborazione con la Polizia Locale (supporto sempre richiesto tramite sindaco), il servizio antincendio.

