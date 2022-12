Numeri record, quest'anno che sta per finire, per l'Avis di La Maddalena, che da 52 anni organizza le raccolte di sangue nell'Arcipelago.

«I nostri donatori, di anno in anno, diventano sempre più generosi, in questo dono meraviglioso e insostituibile che è il dono del sangue», scrive la benemerita associazione di volontariato, presieduta da Dario Annunziata. «E così, con le 32 sacche di quest'ultima raccolta, cresciamo ancora, anno dopo anno: con le 326 sacche nel 2019, le 479 del 2020, le 636 del 2021, sino alle 743 sacche (e forse anche qualcuna in più) di questo 2022».

L'Avis isolana è consapevole della difficoltà che d'ora in poi ci saranno per mantenere questi ritmi di crescita, «ma noi ci crediamo e se, come via via percepiamo, il 'dovere' del dono si trasforma nel 'piacere gioioso' del dono, chissà, magari, sapremo fare anche meglio». Nel ringraziare i tanti donatori, la sezione Avis “Claudio Delogu” di La Maddalena informa che la prossima raccolta non è lontana: sarà infatti, sempre in Piazza Comando, il 12 gennaio 2023.

