Un commerciante di La Maddalena, con attività nel centro storico, avrebbe avuto una collutazione con un turista, non italiano, di corporatura notevole, riportando alcune escoriazioni e una contusione. Entrato nel locale a petto nudo, poco prima delle 17:00, l’uomo sarebbe stato invitato, dal titolare, ad indossare la maglietta.

Ne sarebbe nato prima un diverbio, dentro e fuori il locale, e poi una colluttazione con intervento di altre persone che avrebbero evitato che le cose degenerassero. Un fatto increscioso, in questa particolarmente calda estate maddalenina, affollata non solo nelle spiagge e nelle isole, ma anche nelle strade, frequentate da migliaia di turisti che qui dimorano in vacanza, o giunti per una giornata col traghetto, o con propri mezzi nautici o con le navette provenienti da altre località (i cui tour per le isole del Parco Nazionale prevedono anche una sosta nel centro storico maddalenino).

Capita così anche che qualche turista, così come si trova in spiaggia e sulla barca o navetta, circoli anche per le piazze e le strade cittadine entrando nei negozi o nei bar. Anni fa fu emessa apposita ordinanza di divieto, probabilmente tuttora vigente, comunque difficile da far rispettare se, in qualche caso, manca il buon senso.

© Riproduzione riservata