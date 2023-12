«Siamo con la presente a chiedere le dimissioni formali del nostro candidato a Sindaco dalla carica di consigliere comunale del Comune di La Maddalena e da tutte le ulteriori cariche ch’egli attualmente ricopre in virtù della medesima, in quanto la sua condotta politica non è consona alla Lista che lo ha sostenuto».

A chiedere le dimissioni di Giovanni Manconi, unico rappresentante in Consiglio, della lista “Non Solo Tunnel”, sono otto componenti del gruppo che insieme a lui partecipò alle elezioni comunali del 2020. Ma Giovanni Manconi, interpellato telefonicamente, respingendo le contestazioni ha manifestato la volontà di proseguire nel proprio mandato, preannunciando la propria presenza ai lavori del Consiglio comunale di venerdì prossimo 22 dicembre.

I componenti della lista gli rimproverano, in tre anni, di non aver «mai preso alcun contatto con i componenti della lista, né concordato in alcun modo con i medesimi la linea politica di opposizione da seguire». Inoltre, scrivono, «non si è allontanato dall’Aula consiliare al momento della votazione, così mantenendo il numero legale necessario affinché la medesima fosse valida facendo sì che il PUC potesse essere approvato». PUC che risulta «inaccettabile per le convinzioni dei componenti della lista».

«Invece di chiedere le dimissioni del sindaco, chiedono le mie dimissioni», replica Giovanni Manconi. «Dopo tre anni di mandato si ricordano che non ci sono stati incontri. Se ne sono ricordati ora, col PUC». E per quanto riguarda la votazione, Manconi risponde di non essere stato determinante per il mantenimento del numero legale e comunque di essere stato «l’unico che ha votato contro». Non solo, ricorda Giovanni Manconi, «sono stato l’unico a chiedere le dimissioni del sindaco per il problema del parco, non ho votato per l’assessorato tecnico, ho chiesto le dimissioni dell’assessore all’urbanistica; se non è fare opposizione questa, che cosa è?».

La lista “Non Solo Tunnel” si presentò alle elezioni comunali del 2020 avendo come punto caratterizzante del programma il collegamento sottomarino di La Maddalena con Palau.

© Riproduzione riservata