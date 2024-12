A La Maddalena, dal 1986, è stata istituita la Parrocchia Militare che sabato scorso ha celebrato la propria festa titolare, quella della Madonna della Medaglia Miracolosa.

In effetti, nell’isola, questa devozione risale all’ultimo decennio dell’800, portata da un piccolo gruppo di suore vincenziane che iniziarono a prestare servizio presso il Regio Ospedale della Marina Militare. Nel 1830, proprio una suora vincenziana, Caterina Labouré, poi fatta Santa, cominciò a ricevere delle apparizioni da parte della Madonna, in seguito alle quali fu coniata la famosa medaglietta, ritenuta dispensatrice di grazie e di sollievo dalle sofferenze.

«Nella medaglietta la Vergine Maria, irradia dei raggi; vuole dirci che Lei può donarci sempre delle grazie, che intercede per noi», ha affermato, durante l’omelia, don Umberto Deriu, che svolge funzioni di parroco militare e cappellano della Scuola Sottufficiali oltre ad essere il parroco delle due parrocchie diocesane di La Maddalena.

Una parrocchia militare viva, quella isolana (portata avanti fino a qualche mese fa da don Bastianino Pirino, temporaneamente impossibilitato a svolgere le proprie funzioni in seguito ad un incidente stradale), con tanto di oratorio e catechismo per i bambini, figli di militari, di dipendenti civili della Difesa e di altri che vogliano partecipare. Una chiesa militare che ha due cori, più quello dei giovani allievi che frequentano i corsi presso l’istituto di formazione della Marina Militare; che, il prossimo 4 dicembre, solennemente festeggerà, come di consueto, la propria patrona, Santa Barbara.

