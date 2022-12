«Si potrebbe aprire una falegnameria, il legno ci sembra anche buono». È il commento ironico di alcuni pescatori di Palau, in riferimento alla cala incantevole di Lavezzi, una delle splendide isole dell'arcipelago di La Maddalena, appartenente alla Corsica.

«Quando ci siamo fermati per un piccolo pic nic leggermente al largo - continuano - non credevamo ai nostri occhi: nella spiaggia grossi tronchi dappertutto, probabilmente persi da navi di legname in transito. Uno spettacolo indecoroso». Ma è soprattutto un altro fatto a preoccupare i pescatori. «Immaginate - precisano - se in navigazione, con un un motoscafo o in barca, ci si dovesse imbattere in tronchi simili galleggianti. Praticamente invisibili. Sarebbe un incidente sicuro. E molto pericoloso».

Nella spiaggia di Lavezzi, e non solo in questa (comprese le italiane), non solo legname, ma anche tanta plastica, abbandonata in mare dai soliti incivili. L'Arcipelago di La Maddalena nei giorni scorsi è stato teatro di incidenti mortali. È una zona di mare stupenda ma ricca di insidie.

