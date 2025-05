Sono iniziati i lavori della pista ciclabile, il secondo stralcio del panoramico percorso lungomare, che partendo dall’ingresso storico della Scuola Sottufficiali MM arriverà fino ai locali dell’ex Cooperativa Caprera, a Moneta, per l’importo complessivo di finanziamento pari a 975.000 euro. Il primo stralcio, che dalla fine di piazza Umberto I percorre il Lungomare Mirabello fino all’ingresso storico della Scuola Sottufficiali, è stato realizzato e inaugurato circa due anni fa.

Si tratta di un progetto gestito dall’Unione dei Comuni Alta Gallura su finanziamento del Parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena-Programma “Parchi per il Clima”. «Un progetto nel quale crediamo fortemente», afferma la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici, Federica Porcu. «È nato dalla volontà di valorizzare il nostro territorio collegando in modo più armonico le aree urbane e quelle naturali dell’isola. La pista ciclabile non è soltanto un’infrastruttura: è un investimento per il benessere della nostra comunità e per promuovere un turismo lento e sostenibile».

I lavori dovrebbero durare circa un anno. Non ci sarà tuttavia, la realizzazione della prosecuzione della pista ciclabile per Caprera, fino al borgo di Stagnali. Che avrebbe dovuto realizzare il Parco nazionale, con 6,5 milioni di euro già a disposizione, ma che rimane bloccato quantomeno in attesa che vengano, dallo Stato, realizzati i necessari lavori sulla strada che collega le isole di Maddalena e Caprera. Rimane in piedi invece il progetto di prolungamento della pista ciclabile, in via di realizzazione, verso località Carone e La Ricciolina, fino al congiungimento con la strada Panoramica.

