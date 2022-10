L’obbiettivo è quello di inaugurarlo a Pasqua. Sono iniziati i lavori del parco giochi inclusivo che sarà realizzato bonificando un’area degradata a La Maddalena, in località Barabó, di 1300 mq.

L’intervento, che punta anche a migliorarne le condizioni ambientali, prevede, afferma l’assessora Terrazzoni, “la realizzazione di un’area non solo accessibile a tutti in autonomia ma che offra delle strutture di gioco tali da assicurare il divertimento e la socializzazione al maggior numero di bambini possibile. Le soluzioni gioco inclusive sono progettate, infatti, in modo che tutti gli utenti possano giocare contemporaneamente e insieme, interagendo il più possibile; e prevedono attività comuni che propongono stimoli di grado diverso, secondo le capacità di ognuno”.

Il progetto prevede la sistemazione del parco giochi attraverso la realizzazione dei blocchi servizi (ufficio-deposito-bagni) e le pavimentazioni dell’area dell’ex campo di calcetto, realizzata con resina per i percorsi e piazzetta d’ingresso, con tappeto antitrauma nelle aree gioco ed erba sintetica nelle restanti, oltre che la fornitura ed installazione appunto dei giochi inclusivi adatti a tutti i bambini e a diverse abilità. Il costo dei lavori, che rientrano nell’ambito una più ampia rete di progetti volti all’abbattimento delle barriere architettoniche ed all’inclusione sociale (La Maddalena è Bandiera Lilla), ammontano a 350mila euro.

