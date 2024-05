Il sindaco Fabio Lai ci ha preso gusto: dopo aver celebrato, in una splendida giornata di sole e un’incantevole Cala Corsara, nell’isola di Spargi, in forma solennemente ufficiale, con fascia Tricolore, il matrimonio di una coppia tedesca, ora rilancia e annuncia la Wedding Destination La Maddalena.

Del resto un buon biglietto da visita lo fornisce il recente, per l’Arcipelago-Parco, del quale è sindaco, il recentissimo riconoscimento record di ben 12 Bandiere Blu.

L’Arcipelago, sottolinea il sindaco, «si conferma come meta apprezzata nel mercato turistico internazionale, risultando particolarmente attrattivo per la Germania». Ed è proprio questo appeal internazionale che l’Amministrazione Lai vuole consolidare e potenziare con progetti di promozione territoriale, come l’ultima Fiera di Berlino e con la realizzazione di un logo che nasce – afferma il sindaco – «dall’esigenza di accrescere ulteriormente l’immagine dell’Arcipelago come “wedding destination”».

«Oggi facciamo un altro passo in avanti – spiega Lai – verso quell’importante percorso che ci vede impegnati nel significativo compito di creare nuove forme di turismo, che si traducono in nuove opportunità lavorative oltre che di ritorno di immagine positiva. Quello del “Wedding Destination” è un mercato in crescita in tutta Italia».

Come Amministrazione comunale, conclude Lai, «siamo fermamente convinti che il nostro arcipelago abbia tutte le carte in regola per imporsi con forza in questo settore. Siamo pronti al lancio del nuovo marchio che ha come filosofia il concetto di “emozione” che lega il giorno più bello della vita degli sposi al nostro territorio per sempre».

