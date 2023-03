Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha avviato le procedure d’appalto per affidare ad un operatore economico le attività di controllo sul rispetto delle norme che regolamentano la fruizione dell’area marina e per la riscossione dei corrispettivi di ingresso. Tali servizi da dare in affidamento avranno una durata triennale e si svolgeranno nell’arco di 4 mesi, da giugno a settembre di ciascuna annualità. Il valore dell’appalto (comprensivo delle premialità) è di 896.040 euro (IVA esente ai sensi del DPR 633/1972). La somma a base d’asta è stata posta in 821.040 euro.

Il Parco Nazionale ha, tra le proprie finalità istituzionali, la vigilanza sul rispetto delle norme che regolamentano la fruizione dell’area parco, la raccolta di dati qualitativi e quantitativi sulle caratteristiche del traffico nautico, il rilascio delle necessarie autorizzazioni con la riscossione dei relativi corrispettivi di diritto di ingresso, per le imbarcazioni che accedono nell’area marina.

Il Parco Nazionale di La Maddalena è stato istituito nel 1994, copre una superficie terrestre di circa 5.000 ettari ed una superficie marina di circa 15.000 ettari, su un fronte di 180 km di coste. Comprende tutte le isole dell’arcipelago facente parte del Comune di La Maddalena.

© Riproduzione riservata