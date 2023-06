Ha lasciato un ricordo indelebile e con affetto è stato ricordato da colleghi e studenti, il professor Tato Pedrini, prematuramente scomparso nell'estate del 2022.

Ad un anno dal suo prematuro decesso, l’Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi presso il quale, per tanti anni, ha prestato servizio in qualità di docente di Scienze Motorie, l’ha voluto ricordare con l’organizzazione di un Memorial in suo onore.

Che ha avuto due risvolti, uno sportivo e l’altro fotografico entrambi legati alle attività di professor Tato; il primo più alla sua attività professionale (che era anche passione), il secondo alla sua grande passione, quella fotografica.

Lo scorso 30 maggio, nello stadio comunale Pietro Secci da poco ristrutturato, si sono svolti una gara calcistica e la premiazione del contest fotografico. Il primo ha visto l’aggiudicazione del trofeo alla squadra del Liceo.

Per quanto riguarda il contest, per il quale i temi erano "La natura e il paesaggio" e "L'attività fisica e lo sport", cari al professore scomparso, la giuria, composta dalla signora Giovannella Apogeo, quattro alunni e quattro docenti e dalla DSGA dell’Istituto Garibaldi, ha individuato quelle vincitrici tra le 70 foto pervenute al concorso.

