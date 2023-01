Escluse le problematiche relative alla pubblica illuminazione (per le quali c’è una gestione esterna), il bilancio di questo primo biennio riguardo al servizio manutenzioni, riguardo alle questioni di stretta pertinenza comunale, da parte del delegato Luca Falchi, «è stato positivissimo. Abbiamo risolto oltre l’80% delle segnalazioni pervenute sia formalmente attraverso l’URP o l’Ufficio protocollo che informalmente; E questo grazie ad una squadra manutenzioni ottima, composta da una decina di persone (manovali, muratori, elettricisti, idraulici, operatori di macchine complesse) con reperibilità H24».

Il delegato Falchi ricorda l’ambito degli interventi; da quelli stradali (asfaltati, lastricati o su strade bianche) a quelli sul patrimonio comunale, in particolare presso scuole e palestre come anche alloggi, a quelle relative a diversi aspetti del decoro urbano, senza dimenticare il supporto ai cantieri di lavoro.

«L’obiettivo per il 2023 è quello di rimpinguare il personale, sia come forza lavoro che come personale, in modo da portare la percentuale prima indicata ancora più in alto». A proposito di cantieri di lavoro, aggiunge il delegato Falchi, proprio oggi sono stati programmati quelli 2023, con tre interventi, a partire da marzo.

