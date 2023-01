Ci sono da “riqualificare” i due campi da tennis in via Benvenuto Cellini, a Moneta, La Maddalena, realizzando una serie di opere di miglioria che rilancino l'area sportiva, ampliandone l’offerta in termini di servizi disponibili anche al fine di perseguire l’obiettivo dell’integrazione e della coesione sociale.

Senza naturalmente dimenticare la necessità di offrire servizi migliori alle società sportive cittadine, impegnate nel praticare il gioco del tennis a livelli agonistici con iscrizione ai campionati regionali Fit Sardegna, anche in considerazione dell'esigenza che le norme regolamentari di partecipazione ai campionati impongono la disponibilità, per ciascuna società partecipante, di due campi di gioco.

A tal fine l'Amministrazione comunale ha dato incarico ad un professionista locale, il geometra Salvatore Scampuddu, affinché provveda alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dei campi in questione, la cui realizzazione risale ormai agli inizi degli anni '80 del '900, tempi ormai lontani sebbene in questo pluridecennale periodo siano stati manutenuti con una certa frequenza.

