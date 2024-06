Alt, anche per quest’estate, con la spazzatura depositata negli angoli delle strade, maleodorante e scolante: quadretti poco edificanti per una località turistica e non belli da vedersi durante lo shopping o le passeggiate di turisti e residenti. A La Maddalena, dall'inizio del mese ha ripreso, nel centro e nella zona portuale, il ritiro della spazzatura a brevi intervalli di tempo, con furgoncini coperti, a pedali assistiti elettrici (non inquinanti) recanti sui tre lati gigantografie delle più belle spiagge dell’Arcipelago-Parco Nazionale.

Maddalena Ambiente, la società in house che ha in appalto il servizio di nettezza urbana, dispiega per questo servizio stagionale operatori ecologici che ritirano, dalle attività commerciali, carta, cartone, plastica, vetro. Gli operatori svuotano frequentemente anche i cassonetti posizionati nelle piazze e vie del centro, compresi quelli delle deiezioni dei cani. Il servizio non sostituisce ma affianca quello ordinario.

L’obbligo per le attività commerciali, è quello, di non lasciare la spazzatura in strada ma di attendere il passaggio degli operatori i quali, più volte al giorno attraversano anche vie e piazze del centro, muniti di aspiratori, e portano via cartacce, mozziconi e quant’altro abbandonato in strada.

